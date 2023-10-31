В пяти детсадах Брянска отремонтировали крыши

Ремонт кровель завершился в пяти детсадах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Осенью в 29 учреждениях образования областного центра начали ремонтировать кровли. Ремонт охватил 26 садиков, а также дошкольного отделения гимназии №1, школ №11 и 66. Около 87 млн рублей на это выделили по поручению губернатор Александра Богомаза.

Ремонт уже закончили в детских садах №162 «Росинка», №77 «Золотая рыбка», №81 «Жаворонок», №88 «Сказка» и №89 «Дюймовочка».