В селе Павловка отремонтировали медпункт

Деревянные окна в здании заменили на пластиковые, в помещениях покрасили стены и потолки, уложили линолеум. также заменили светильники. Кроме того рабочие частично заменили трубы системы отопления и установили пожарную сигнализацию, покрасили стены и потолки, заменили потолочные светильники. В процедурном кабинете стены и пол выложили плиткой.

Кто ответит за ТКО? Жителям рассказали об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. На прошлой неделе Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый вопросам оказания услуги по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами). Обращения смолян прокомментировали руководитель департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Оксана Лаврикова и генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО

На прошлой неделе На прошлой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрием Самохваловым, в ходе которой обсуждались проекты РВИО. По словам Дмитрия Самохвалова, в Смоленском районе планируется организовать «Парк истории» (по аналогии с федеральным парком «Патриот»), на интерактивной площадке которого будут проводиться реконструкции и другие военно-патриотические мероприятия. Поднимался вопрос благоустройства

Что скажет доктор? В Смоленской области продолжается проведение углублённой диспансеризации. Её могут пройти те, кто переболел COVID-19 (в том числе бессимптомно), а также те, у кого этот диагноз в силу тех или иных причин не был подтверждён. Подробно об этих возможностях для смолян рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что такая диспансеризация не заменяет стандартную, а расширяет её и

От первого лица О чём жители региона спросили губернатора? На прошлой неделе в эфире телеканала «Россия 24» прошла прямая линия с губернатором Алексеем Островским. Жители разных уголков Смоленщины могли спросить у главы региона о том, что их волнует. Поступившие вопросы касались практически всех сфер жизнедеятельности региона — ремонта дорог и социальных объектов, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, сельского хозяйства. Вот

На железнодорожном вокзале Вязьма открылась фотозона ко Дню защитника Отечества Для гостей и жителей города на вокзале Вязьма в Смоленской области открылась фотозона, посвященная Дню защитника Отечества. Она размещена в фойе вокзала. На фоне композиции, включающей в себя макет знаменитой «полуторки» (советский грузовик ГАЗ-АА, ставший символом Великой Отечественной войны) и вещи военного быта 40-х годов прошлого века, все желающие могут сделать фотографии на память. Фотозона