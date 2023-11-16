В семи детских садах Брянска отремонтировали кровлю
В семи детских садах Брянска отремонтировали кровлю за 2 месяца. Об этом сообщили в городской администрации.
По указанию губернатора региона Александра Богомаза в 29 учреждениях образования Брянска в начале осени стартовал ремонт. На работы выделено около 87 млн рублей.
Накануне ремонт завершился в семи детских садах: №162 «Росинка», №77 «Золотая рыбка», №81 «Жаворонок», №88 «Сказка», №89 «Дюймовочка», №128 «Алые паруса» и дошкольном отделении гимназии №1.
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