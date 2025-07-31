В школе №63 Брянска построили спортплощадку по программе «инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске по программе «Инициативное бюджетирование» районные администрации улучшают школьную инфраструктуру. На каждый проект из бюджета выделяют по 2,5 млн рублей. В этом году в программу вошли 20 учреждений образования города.

Школа №63 в Бежицком районе Брянска участвует в инициативном бюджетировании четвёртый год подряд. В 2023 году на пришкольной территории подрядчик заасфальтировал 2 000 квадратных метров внутреннего двора, обновили подъезд к столовой и смонтировали светодиодное освещение. А в прошлом году на стадионе постелили газон и сделали беговые дорожки с резиновым покрытием.

«В 2022 году мы первый раз вошли в «Инициативное бюджетирование», построив для детей площадку сразу для трёх видов спорта — баскетбола, волейбола и футбола. Вот уже четвёртый год она выглядит как новая — нам попался добросовестный подрядчик, да и детям мы прививаем бережное обращение со школьным имуществом. С тех пор каждый наш проект поддерживался общественностью», — уточнила директор Константин Мальченков.

Теперь в школе появилась вторая многофункциональная спортивную площадку, скамейки и сектор с песком для прыжков в длину около стадиона.