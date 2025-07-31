В школе №63 Брянска построили спортплощадку по программе «инициативное бюджетирование». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске по программе «Инициативное бюджетирование» районные администрации улучшают школьную инфраструктуру. На каждый проект из бюджета выделяют по 2,5 млн рублей. В этом году в программу вошли 20 учреждений образования города.
Школа №63 в Бежицком районе Брянска участвует в инициативном бюджетировании четвёртый год подряд. В 2023 году на пришкольной территории подрядчик заасфальтировал 2 000 квадратных метров внутреннего двора, обновили подъезд к столовой и смонтировали светодиодное освещение. А в прошлом году на стадионе постелили газон и сделали беговые дорожки с резиновым покрытием.
«В 2022 году мы первый раз вошли в «Инициативное бюджетирование», построив для детей площадку сразу для трёх видов спорта — баскетбола, волейбола и футбола. Вот уже четвёртый год она выглядит как новая — нам попался добросовестный подрядчик, да и детям мы прививаем бережное обращение со школьным имуществом. С тех пор каждый наш проект поддерживался общественностью», — уточнила директор Константин Мальченков.
Теперь в школе появилась вторая многофункциональная спортивную площадку, скамейки и сектор с песком для прыжков в длину около стадиона.
30.07.2025 11:45
Комплексный ремонт
В Смоленской клинической больнице №1, где проходят лечение маленькие и взрослые пациенты со всего региона, полным ходом идёт ремонт. На объекте побывал губернатор Василий Анохин, который ознакомился с ходом работ, пообщался с подрядчиками и сотрудниками медучреждения. «Из областного бюджета на ремонт выделено 60 млн рублей. Сейчас строительные бригады работают на двух этажах больницы. Здесь приведут
30.07.2025 11:44
Чтобы тепло пришло вовремя
В регионе продолжается подготовка к отопительному сезону. Вопрос находится на личном контроле губернатора Василия Анохина. «Необходимо свое-временно провести ремонтные работы, проверить системы и объекты теплоснабжения. Это касается как жилых домов, так и социальных учреждений», – отметил глава региона. Ведётся подготовка инженерной инфраструктуры: котельных, тепловых и водопроводных сетей. «За последние два года в Смоленской области капитально
30.07.2025 11:43
Скоро новоселье!
В Смоленской области условия жизни для селян становятся более привлекательными. Многие вопросы позволяет решать программа «Комплексное развитие сельских территорий». Ход её реализации обсудили на очередном заседании Правительства области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. «Одно из ключевых направлений — строительство нового жилья. Предоставляем квартиры в новостройках работникам предприятий и бюджетных учреждений по договору найма
30.07.2025 11:42
Социальная миссия
В поддержке защитников СВО активно участвует и бизнес региона. Сотрудники нового смоленского многопрофильного медицинского центра «КБ-Клиник» регулярно передают аптечки и медикаменты на передовую и бесплатно обследуют бойцов. Ещё одно направление – помощь детям с ограниченными возможностями. На прошлой неделе состоялось официальное открытие нового филиала клиники, в котором принял участие губернатор Василий Анохин. Это уже пятый
30.07.2025 11:39
Новый опыт для героев
Как в регионе из участников СВО готовят руководителей. Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» вышла на новый этап – уже сформирован список курсантов, которые скоро приступят к обучению. Промежуточные итоги реализации проекта подвели на заседании Общественного совета, которое прошло при участии губернатора Василия Анохина. Большой отклик «Утвердили список кандидатов, прошедших отбор. Наши защитники, проявившие мужество на