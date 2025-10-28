В сквере Карла Маркса в Брянске фонтан готовят к установке новогодней ёлки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске завершили работу все десять фонтанов. Они проходят процесс консервации на зиму.

Последним отключили фонтан в сквере Карла Маркса. Специалисты продувают трубопроводы и чистят форсунки сооружения. Затем чашу закроют щитом. В центре есть крепление для главной новогодней ёлки. Дерево установят в сквере в начале декабря.