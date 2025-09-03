В Сураже готово здание новой школы на 500 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Сураже в минувшем году стартовало строительство нового здания школы на 500 мест. Оно будет соединено с корпусом школы №1 переходной галереей.

Подрядчик уже полностью возвёл здание и уложил кровлю. В настоящее время занимаются монтажом систем отопления и вентиляции, а также отделкой помещений. Кроме того, продолжается благоустройство территории вокруг здания.

«Новая школа позволит полностью решить вопрос со второй сменой», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

На строительство из областного бюджета выделили более 330 млн рублей.