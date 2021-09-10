В Володарском районе Брянска строят ливневую канализацию

Работы ведут на двух улицах.

На двух улицах Володарского района — Пушкина и Димитрова — продолжается строительство ливневой канализации.

Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведет ООО «Водоканал Дубровский». Подрядчик уложит новый асфальт, построит тротуары, установит освещение и проложит более 1,5 километра ливневой канализации, сообщает мэрия Брянска.

0,9 километра ливневки по улице Пушкина позволят ликвидировать многолетний застой воды в районе бывшего гидропарка. Протяженность ливневой канализации по улице Димитрова составит 0,7 километра – ее проложат на участках от стадиона Брянских Партизан до улицы Клары Цеткин и от переулка Волгоградского до улицы Никитина.

На обеих улицах используют трубы диаметром от 600 до 1000 миллиметра. Также рабочие установят несколько десятков ливнеприемных колодцев.