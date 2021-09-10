В Володарском районе Брянска строят ливневую канализацию

Работы ведут на двух улицах.
На двух улицах Володарского района — Пушкина и Димитрова — продолжается строительство ливневой канализации.
Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведет ООО «Водоканал Дубровский». Подрядчик уложит новый асфальт, построит тротуары, установит освещение и проложит более 1,5 километра ливневой канализации, сообщает мэрия Брянска.
0,9 километра ливневки по улице Пушкина позволят ликвидировать многолетний застой воды в районе бывшего гидропарка. Протяженность ливневой канализации по улице Димитрова составит 0,7 километра – ее проложат на участках от стадиона Брянских Партизан до улицы Клары Цеткин и от переулка Волгоградского до улицы Никитина.
На обеих улицах используют трубы диаметром от 600 до 1000 миллиметра. Также рабочие установят несколько десятков ливнеприемных колодцев.
09.09.2021 12:19
На отдых по путёвке
Как в регионе прошла летняя оздоровительная кампания? На календаре – сентябрь, и дети после отдыха вернулись к учёбе. Во время прошедших школьных каникул сотни юных смолян смогли отдохнуть в лагерях и санаториях, поправить своё здоровье, с пользой провести время и получить приятные впечатления. В Смоленске подвели итоги детской летней оздоровительной кампании. Это стало ключевым вопросом
09.09.2021 12:18
Культурный повод
С 1 сентября на Смоленщине, как и в целом по всей стране, стартовал федеральный проект «Пушкинская карта», нацеленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодёжи. В рамках проекта парни и девушки от 14 до 22 лет имеют возможность получить виртуальную «Пушкинскую карту» номиналом в 3 тысячи рублей, благодаря которой они могут культурно проводить свой досуг –
09.09.2021 12:17
Большие проекты – малым городам
Стали известны итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который позволяет благоустраивать населённые пункты страны за счёт федеральных средств. По результатам конкурса два города Смоленщины – Демидов и Сафоново – стали победителями. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Он
09.09.2021 12:15
Горькая доля
В России растет число людей, употребляющих алкоголь. По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на
08.09.2021 14:40
Горькая доля. В России растет число людей, употребляющих алкоголь
По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на участке едва просматривается строение цвета неба. –