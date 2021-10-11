В Выгоничах разгорелся скандал с питанием детей в детсаду «Десняночка»

Прокуратура возбудила административное дело.

Прокуратура разбиралась в ситуации, связанной с питанием детей в детском саду «Десняночка» в Выгоничах. Поводом для проверки стала публикация в Интернете о нарушении в «Десняночке» санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщает прокуратура, из-за того что пищеблок не успели отремонтировать к началу учебного года, детский сад закрыли. Детей предложили перевести в другие детсады района.

Не все родители согласились с таким решением – ряд из них попросили открыть детсад в усеченном режиме до окончания работ. Заведующая издала приказ об организации дежурных групп с сокращенным режимом пребывания. С 6 сентября было открыто три группы с кратковременным пребыванием детей в возрасте от трех до шести лет с 7.00 до 12.00. За это время жалоб от родителей не поступало, отметили в прокуратуре.

При этом нарушения заметила прокуратура. Во время ремонта пищеблока дети оставались без питания и воды.

По итогам проверки в адрес и. о. начальника отдела образования Выгоничского района внесено преставление. Также возбуждено административное дело.

Сейчас «Десняночка» работает в штатном режиме, ремонт пищеблока завершен.