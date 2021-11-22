В выходные в Брянске насчитали 24 нарушителя масочного режима

Рейды по выявлению нарушителей проходят ежедневно.

В минувшие выходные чиновники и полицейские в ходе рейдов, направленных на проверку соблюдения масочного режима, посетили 155 предприятий торговли. За два дня в Брянске составили 24 протокола, из них 14 в отношении продавцов, 10 – в отношении покупателей.

На минувшей неделе проверки прошли на 473 предприятиях: в магазинах, кафе, салонах красоты и торговых центрах. По их результатам комиссия составила 65 протоколов.

С 15 ноября посещение торговых центров, кафе и ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, спортивных объектов, учреждений культуры, гостиниц, санаториев в Брянской области возможно только при наличии QR-кода или соответствующей справки.

В регионе сохраняется масочный режим, проверки проходят ежедневно.