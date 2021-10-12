В выходные в Брянске «в усиленном режиме» оштрафовали 18 безмасочников

За неделю выявили 43 нарушителя.

В минувшие выходные в Брянске проверили 117 предприятий торговли и общепита. Чиновники и полицейские – участники рейдов насчитали 18 нарушителей масочного режима: семь – в Бежицком, пять – в Володарском, четыре – в Советском, два – в Фокинском районе. В основном это покупатели и продавцы сетевых магазинов.

За прошедшую неделю в Брянске обследовали 391 предприятие. На нарушениях попались 43 человека.

Ранее, напомним, в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима.