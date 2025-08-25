В Храме Стеклянной Радицы завершают строительный сезон и обращаются за помощью для монтажа отопления

Просьба о помощи пришла из Брянского района.

В Посёлке Стеклянная Радица(известном также по названию железнодорожной станции Пунка) продолжается активное строительство Храма в честь Святителя Николая Чудотворца. В этом году на крыше Храма появилась металлочерепица, разведена электропроводка, стены оштукатурили и покрасили внутри и снаружи. Готов и потолок здания, утеплен пол.

На страницах в соцсетях об этом рассказал иерей Дионисий Кузнецов.

Настоятель выразил благодарность всем жертвователям, участвовавшим в строительстве храма.

В настоящее время для завершения проекта получены в дар газовый котёл, радиаторы отопления и необходимые трубы. Для проведения финального этапа — монтажа системы отопления — необходимо собрать 100 000 рублей.