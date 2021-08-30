В храме Унечи будут распространять буклеты о Правилах дорожного движения

Также с прихожанами побеседуют о взаимной вежливости на дороге.

В Унече инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Унечский» Максим Литвяков встретился с благочинным Унечского церковного округа, настоятелем храма протоиереем Петром Климчуком.

Стороны обсудили вопрос о проведении с прихожанами бесед, направленных на привлечение внимания к важности соблюдения Правил дорожного движения и взаимоуважении на дороге.

Инспектор ГИБДД передал благочинному буклеты и листовки, предназначенные для вручения прихожанам храма.

«Взаимные усилия принесут свои плоды и позволят снизить количество ДТП и пострадавших в них граждан», – сообщает областная ГИБДД.