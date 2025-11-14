В ЗАГСе Погарского района зарегистрировали рождение в 2025 году сотого малыша. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В отделе ЗАГС Погарского района выдали юбилейное в 2025 году свидетельство о рождении ребёнка. Сотым малышом стала девочка Варвара. Первый документ дочери Евгению и Ирине Феськовых в торжественной обстановке вручили старший специалист отдела ЗАГС Наталья Савченко и начальник отдела культуры администрации Наталья Путренкова. Они также подарили игрушку новорожденной девочке. Плюшевого медведя доверили старшему брату Варвары двухлетнему Глебу.