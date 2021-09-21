В Жирятино разрушается построенная по нацпроекту «Демография» спортплощадка

Местные чиновники бездействуют.

Прокуратура выявила нарушения при реализации национального проекта «Демография» в Жирятино. В августе в райцентре открыли спортивную площадку с тренажерами для сдачи норм ГТО. Однако спустя год разрушилось покрытие площадки. Несмотря на гарантийные сроки, районная администрация претензии строителям не предъявила.

Также на спортивной площадке отсутствует освещение, что, отметили в прокуратуре, «препятствует занятиям жителей села в вечернее время, особенно в осенне-зимний период, а также может повлечь получение различного рода травм».

Администрации Жирятинского района прокуратура внесла представление.