В Жуковке кафе ввело QR-коды

Руководство предприятия общепита решило создать свободную от COVID-19 зону.

В кафе «Ницца» по улице Советской в Жуковке создали зону, свободную от COVID-19. Руководство «Ниццы» решило пускать посетителей только при предъявлении QR-кодов.

Вероятно, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации этому примеру последуют и друге брянские предприниматели. Ранее главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова порекомендовала «бизнес-сообществу, а также учреждениям культуры и всем другим желающим создать зоны, свободные от COVID-19».

«То есть в условиях ограничительных мероприятий предприятие, организация смогут осуществлять деятельность в обычном режиме, при условии, что все работники данных учреждений будут привиты, и посещать эти заведения смогут также граждане, имеющие QR-код или сертификат о вакцинации», – отметила Трапезникова.