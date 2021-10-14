За неделю число заболевших COVID-19 брянцев выросло на четверть

В регионе продолжается четвертая волна коронавируса.

В Брянской области продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщила на заседании оперштаба руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Трапезникова, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за 40-ю неделю составил 166,25. Это на 25% выше показателя предыдущей недели.

Среднесуточный показатель прироста в Брянской области составил 25,91 на 100 тысяч населения. Средний по России – 19,57, в соседней Смоленской области – 32, Орловской – 28, Воронежской – 27,82.

Среднесуточный показатель темпа прироста за последние семь дней в регионе зафиксирован на уровне 0,45%, в среднем по стране – 0,37%.

Показатели среднесуточной и еженедельной заболеваемости свидетельствуют о том, что по COVID-19 Брянская область находится в фазе активного роста, отметила Трапезникова. Темпы прироста соответствуют показателям в соседних областях и в Московской области. Коэффициент распространенности инфекции Rt – 1,18.

Чаще всего в регионе болеют люди старше 65 лет и работоспособное население. Также от недели к неделе растет число заболевших детей.

Более 50% заболевших составляют жители Брянска. Рост заболеваемости отмечен в 24 муниципальных образованиях, наибольший – в Брянском, Выгоничском, Красногорском и Гордеевском районах.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Брянской области с 13 октября ввели новые ограничительные меры.