Вакцину от COVID-19 доставят в Брянскую область 10 июля

Пока в регионе оформляют список ожидания.

10 июля в Брянскую область доставят очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V», после чего возобновится прививочная кампания. Об этом сообщает оперативный штаб.

Накануне, 8 июля, стало известно о том, что в медицинских учреждениях Брянской области закончился первый компонент вакцины. Только за последнюю неделю прививки сделали 34094 жителя региона.