Валентин Суббот оценил ход строительства магистрали между Фокинским и Володарским районами

Как сообщает пресс-служба облдумы Брянской области, 13 июля состоялась рабочая поездка по защитной дамбе «Брянск-I –Брянск-II».

Строительство столь крупного объекта ведется с 2019 года. На него из бюджета выделили два миллиарда рублей. Уже готов мост через реку Снежеть, приступают к созданию моста через Десну.

Руководители региона, в том числе и председатель облдумы Валентин Суббот, посмотрели, как ведется строительство и обсудили проблемы, которые связаны с реализацией проекта. Также настоятельно рекомендовали активизировать строительство на данном этапе.

«Подрядчику нужно повысить интенсивность работ, а мы со своей стороны обещаем тотальный контроль за стройкой. Объект должен быть выполнен качественно и точно в срок», – подчеркнул председатель областной Думы Валентин Суббот.