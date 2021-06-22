«Вечную» лужу на Медведева в Брянске осушают

Живописный «водоем» с камышом и утками в центре Бежицы вскоре исчезнет.

Рабочие прокладывают ливневую канализацию в Бежицком районе Брянска. Знаменитую «вечную» лужу у дома № 56 по улице Медведева вскоре осушат.

«Озеро» скоро совсем высохнет, а ручей-речка, похоже, обретет русло в добротных трубах – хорошо бы! Прошла по всей улице Медведева вплоть до рынка: работы идут. С двух сторон прокладывают тротуары, которых здесь никогда не было! И дорогу расширяют. Прогресс-то какой!» – рассказала жительница Бежицкого района Ирина Федичева.

Этим летом, напомним, в луже на Медведева зашумел камыш и поселились утки.