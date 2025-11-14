Ветеран из Брянска отметил 100-летний юбилей

Ветеран из Брянска Александр Александрович Мельников отметил 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
День рождение накануне отметил участник Великой Отечественной войны, легендарный сталевар, Почетный гражданин города Брянска Александр Александрович Мельников. Ветерану исполнилось 100 лет. Александра Александровича поздравил губернатор региона Александра Богомаза. С цветами и подарками в гости к юбиляру также пришёл командир добровольческой бригады «БАРС-Брянск» Сергей Антошин.
Александр Александрович Мельников участвовал в освобождении Финляндии, Эстонии, Венгрии, воевал на Ленинградском фронте и на 2-м Украинском фронте. Он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией». После войны ветеран стал одним из лучших сталеваров региона. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.
Фото: сайт телеканала «Брянская губерния»
