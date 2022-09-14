Ветеранов войны поздравили в Брянске

В областном центре в преддверии 79-ю годовщину освобождения от фашистов поздравления принимают ветераны.

Заместитель главы Брянской городской администрации Валентина Миронова, глава Советской районной администрации Алексей Колесников, председатель комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Ирина Молоканова и юнармейцы посетили Екатерину Дёмину и Николая Редикульцева. Оба ветерана Великой Отечественной войны живут в Советском районе. Им уже за 90 лет, но они бодрые, активные и не потеряли чувство юмора.

«Вы — настоящий пример мужества для всех поколений. Спасибо вам за ваш подвиг, за который мы вам будем благодарны всегда. Бесстрашие и самоотверженность помогли вам приблизить Победу, а в послевоенные годы — восстановить многие отрасли нашей страны», — сказала Валентина Миронова.

Вдоль домов ветеранов маршем прошли отряды юнармейцев. А участники ансамбля «Раздолина» исполнили песню «Катюша» для ветеранов.