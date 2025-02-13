Владелец магазина в Брянске ответит за слив отходов на улицу

Владелец магазина «Светофор» в Брянске ответит за слив канализации на улицу. Об этом рассказали в городской администрации.

Жители улицы Флотской в Брянске пожаловались в администрацию Бежицкого района воду с неприятным запахом на проезжей части. Специалисты районного жилищно-коммунального отдела обследовали территорию и нашли источник проблемы — люк, расположенный недалеко от входа в торговый центр «Светофор». В колодце рабочие обнаружили фекальный насос.

Владельцы магазина решили сэкономить на канализации и договоре с городским водоканалом. Через закопанный в землю шланг они сливали жидкие бытовые отходы из туалета «Светофора» на улицу.

Сотрудники магазина всю ответственность возложили на руководство сети, которое находится в Тульской области. На владельца магазина сотрудники администрации составили протокол за загрязнение бытовыми отходами города.