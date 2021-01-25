Власти Брянска потратят более 6 млн рублей на отлов бездомных собак

Это вдвое больше, чем годом раньше.

Мэрия Брянска в 2021 году потратит на отлов и временное содержание бездомных собак более 6 млн рублей. В 2020 году на эти цели, по информации пресс-службы мэрии, потратили 3 млн рублей.

Бродячих собак специалисты отлавливают по заявкам брянцев. Животных доставляют в ветклинику, где стерилизуют, прививают от бешенства, метят желтой биркой на ухе и выпускают обратно на улицах.