Во время локдауна брянская ГИБДД будет работать по записи

Записаться можно на портале госуслуг и по телефонам.

В ГИБДД Брянской области сообщили о режиме работы МОРЭР и ТН ГИБДД во время локдауна с 30 октября по 7 ноября.

Зарегистрировать автомобиль, получить водительское удостоверение можно будет исключительно по предварительной записи на портале госуслуг.

Экзамены у организованных групп автоинспекторы примут согласно ранее утвержденным графикам, в частном порядке – по предварительной записи по телефонам: (4832) 72-84-76 (Брянск), (48336) 4-34-86 (Клинцы), (48352) 2-63-77 (Трубчевск).

Проверка знаний ПДД после лишения прав будет осуществляться по предварительной записи по телефону (4832) 72-84-76.

Получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно будет после рассмотрения скан-копий (фотографий) необходимых документов. Документы принимают по электронной почте technadzor32@mvd.ru. Телефоны для справок: (4832) 72-84-91, 72-84-83, 72-84-75.

Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности и свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов также будут выдавать по предварительной записи по телефонам:(4832) 72-84-76 (Брянск), (48336) 4-34-86 (Клинцы), (48352) 2-63-77 (Трубчевск).

В подразделениях МОРЭР и ТН ГИБДД для предварительно записавшихся посетителей организуют пропускной режим с обязательным применением средств индивидуальной защиты и обработкой рук антисептическим раствором.