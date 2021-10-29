Во время локдауна брянская ГИБДД будет работать по записи

Записаться можно на портале госуслуг и по телефонам.
В ГИБДД Брянской области сообщили о режиме работы МОРЭР и ТН ГИБДД во время локдауна с 30 октября по 7 ноября.
Зарегистрировать автомобиль, получить водительское удостоверение можно будет исключительно по предварительной записи на портале госуслуг.
Экзамены у организованных групп автоинспекторы примут согласно ранее утвержденным графикам, в частном порядке – по предварительной записи по телефонам: (4832) 72-84-76 (Брянск), (48336) 4-34-86 (Клинцы), (48352) 2-63-77 (Трубчевск).
Проверка знаний ПДД после лишения прав будет осуществляться по предварительной записи по телефону (4832) 72-84-76.
Получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства можно будет после рассмотрения скан-копий (фотографий) необходимых документов. Документы принимают по электронной почте technadzor32@mvd.ru. Телефоны для справок: (4832) 72-84-91, 72-84-83, 72-84-75.
Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности и свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов также будут выдавать по предварительной записи по телефонам:(4832) 72-84-76 (Брянск), (48336) 4-34-86 (Клинцы), (48352) 2-63-77 (Трубчевск).
В подразделениях МОРЭР и ТН ГИБДД для предварительно записавшихся посетителей организуют пропускной режим с обязательным применением средств индивидуальной защиты и обработкой рук антисептическим раствором.
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