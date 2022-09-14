Водопропускные трубы проложили на улице Тельмана в Брянске

Новые водопропускные трубы проложили под дорогой на улице Тельмана в областном центре. Об этом сообщили в управлении ЖКХ города.

Работы проводили на улице Тельмана на участке, где автодорогу пересекает ручей. Подрядчик «Дортрансстрой» проложил под дорогой водопропускные трубы диаметром 1200 мм.

Также рабочие укрепили откосы и установили ограждения.