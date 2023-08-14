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Водопроводные сети реконструировали в селе Брянкустичи

2023, 14 августа 12:38 Общество
Водопроводные сети реконструировали в селе Брянкустичи
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Водопроводные сети реконструировали в селе Брянкустичи по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

По федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»  в селе Брянкустичи Унечского района реконструировали водопроводные сети. Так, специалисты пробурили водозаборную скважину, установили водонапорную башня и насосную станцию. Также рабочие проложили 6068 метров сетей. Теперь жители 67 домов в селе обеспечены качественной питьевой водой. 

В ближайшее время в эксплуатацию введут еще три объекта водоснабжения в селах Красновичи, Писаревка, Старая Гута Унечского района.

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