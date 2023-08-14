Водопроводные сети реконструировали в селе Брянкустичи по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в селе Брянкустичи Унечского района реконструировали водопроводные сети. Так, специалисты пробурили водозаборную скважину, установили водонапорную башня и насосную станцию. Также рабочие проложили 6068 метров сетей. Теперь жители 67 домов в селе обеспечены качественной питьевой водой.

В ближайшее время в эксплуатацию введут еще три объекта водоснабжения в селах Красновичи, Писаревка, Старая Гута Унечского района.