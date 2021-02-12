Володарский район Брянска чистят от снега 16 машин и 46 человек

От снега расчищают основные магистрали, тротуары, остановки и заездные карманы.

Брянские дорожники и коммунальщики продолжают устранять последствия обрушившегося на регион снежного циклона с Балкан «Волькер», который, по прогнозам синоптиков, будет бушевать всю пятницу. К субботе толщина снежного покрова может достигнуть 67 см.

На улицах Володаврского района Брянска, как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, работают 46 человек и 16 единиц техники: 6 машин КДМ, четыре трактора и по два погрузчика, самосвала и грейдера.

Грейдеры расширяют проезжую часть дорог первой категории, а затем напрасятся в частный сектор. Машины КДМ работают на улицах Пушкина и Тельмана, на Рылеевском путепроводе, звено техники расчищает район железнодорожного воказала. Бригада с погрузчиком чистит от снега заездные карманы, чтобы обеспечить подъезд городского транспорта к остановкам, которые рабочие чистят от снега вручную.