От снега расчищают основные магистрали, тротуары, остановки и заездные карманы.
Брянские дорожники и коммунальщики продолжают устранять последствия обрушившегося на регион снежного циклона с Балкан «Волькер», который, по прогнозам синоптиков, будет бушевать всю пятницу. К субботе толщина снежного покрова может достигнуть 67 см.
На улицах Володаврского района Брянска, как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, работают 46 человек и 16 единиц техники: 6 машин КДМ, четыре трактора и по два погрузчика, самосвала и грейдера.
Грейдеры расширяют проезжую часть дорог первой категории, а затем напрасятся в частный сектор. Машины КДМ работают на улицах Пушкина и Тельмана, на Рылеевском путепроводе, звено техники расчищает район железнодорожного воказала. Бригада с погрузчиком чистит от снега заездные карманы, чтобы обеспечить подъезд городского транспорта к остановкам, которые рабочие чистят от снега вручную.
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