Врач-педиатр из Брянска стала лучшей в России

Педиатр из Брянска Марина Жукова признана лучшим врачом в России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На площадке Национального центра «Россия» в Москве прошёл Национального конгресса «Национальное здравоохранение». В рамках мероприятия подвели итоги всероссийских конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Все участники прошли трехэтапный отбор, подтвердив профессионализм на региональном и федеральном уровнях.

Звание «Лучший врач» получила педиатр Брянской городской поликлиники №5 Марина Жукова. Награду её вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Врач-педиатр Марина Жукова 48 лет проработала в здравоохранении, в том числе – 46 в поликлинике №5. Она прошла путь от молодого специалиста до врача высшей квалификационной категории.