Врио губернатора Брянской области поздравил социальных работников

2026, 09 июня 09:37

Врио губернатора Брянской области поздравил социальных работников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Хрустальной зале регионального правительстве прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню социального работника. Работником и ветеранов социальной сферы поздравили врио губернатора Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты, руководители города Брянска.

«Я благодарю каждого сотрудника за профессионализм, мужество и теплоту в душе по отношению к своим подопечным. Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли, которые заложили прочный фундамент для устойчивого развития социальной сферы, передали и продолжают передавать свой опыт молодым коллегам», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Глава региона вручил представителям социальной сферы за многолетний добросовестный труд почётные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и губернатора Брянской области. Кроме того, три человека удостоены звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Брянской области».