Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Люди

Врио губернатора Брянской области поздравил социальных работников

2026, 09 июня 09:37
Врио губернатора Брянской области поздравил социальных работников
Источник фото

Врио губернатора Брянской области поздравил социальных работников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне в Хрустальной зале регионального правительстве прошло торжественное мероприятие. Его посвятили Дню социального работника. Работником и ветеранов социальной сферы поздравили врио губернатора Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, депутаты, руководители города Брянска.

«Я благодарю каждого сотрудника за профессионализм, мужество и теплоту в душе по отношению к своим подопечным. Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли, которые заложили прочный фундамент для устойчивого развития социальной сферы, передали и продолжают передавать свой опыт молодым коллегам», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Глава региона вручил представителям социальной сферы за многолетний добросовестный труд почётные грамоты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и губернатора Брянской области. Кроме того, три человека удостоены звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Брянской области». 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Жителя Жуковского района ждёт суд за убийство жены
09 июня 10:42
Жителя Жуковского района ждёт суд за убийство жены
Брянец получил условный срок и лишился трактора за семь деревьев
09 июня 10:06
Брянец получил условный срок и лишился трактора за семь деревьев
Автомобиль упал в кювет и загорелся на брянской трассе
09 июня 09:00
Автомобиль упал в кювет и загорелся на брянской трассе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15457) брянск (6979) ДТП (2780) ГИБДД (2344) прокуратура (2123) уголовное дело (2067) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1553) коронавирус (1272) дороги (1083)