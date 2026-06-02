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Врио губернатора Брянской области встретился Митрополитом Брянским и Севским Александром

2026, 02 июня 18:02
Врио губернатора Брянской области встретился Митрополитом Брянским и Севским Александром
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Врио губернатора Брянской области встретился Митрополитом Брянским и Севским Александром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с Митрополитом Брянским и Севским Александром. Они обсудили вопросы взаимодействия правительства и Брянской епархии. Егор Ковальчук высоко оценил работу Митрополита по восстановлению святынь и строительству храмов. 

«Особая благодарность за то, что священники Брянской епархии посещают и духовно поддерживают наших военнослужащих, стоящих на защите государственной границы. Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул врио губернатора.

Егор Ковальчук подчеркнул, что сотрудничество правительства региона и Брянской митрополии будет продолжено по всем направлениям.

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