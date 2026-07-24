Врио губернатора Брянской области встретился с двухсотбалльниками

2026, 24 июля 09:08

Врио губернатора Брянской области встретился с двухсотбалльниками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В правительстве области прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора региона и выпускников, набравших по 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ. В 2026 году таких результатов достигли семь ребят.

Софья Волкова получила по 100 баллов по литературе и русскому языку, Иван Чупин – по математике и физике, Арина Трепачева — по физике и информатике, Софья Сиваева — по химии и биологии, Софья Устинова — по русскому языку и обществознанию, Валерия Бруева и Татьяна Пронина — по истории и обществознанию.

На встрече с врио губернатора выпускники обсудили систему ЕГЭ, выбор профессии и поступлении в вузы.

«Надеюсь, после получения высшего образования все они смогут найти себя в родном регионе и вернутся на Брянщину. Промышленность, сельское хозяйство, туризм — сферы, в которых всегда будут востребованы высококлассные специалисты», — отметил Егор Ковальчук.