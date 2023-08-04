Все сваи забили в основание нового моста в Фокино

Рабочие погрузили все 336 свай в основании опор нового моста в Фокино. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в городе Фокино подрядная организация ООО «Дорстрой 32» продолжает строить мост через реку Болва. Работы идут на автомобильной дороге «Подъезд к г. Фокино».

Строители уже погрузили в грунт 336 сваи всех опор моста, также 48 свай в опоры временного моста. Также омоноличены три ростверка и три стойки опор моста. Теперь рабочие занимаются устройством каркаса и бетонированием оставшихся ростверков. Кроме того, рабочие убирают грунт из котлована русловых опор.