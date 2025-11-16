Всероссийский день самбо отметили в Брянске соревнованиями. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл межрегиональный турнир по самбо. Соревнования приурочили ко Всероссийскому дню самбо. Его отмечают с 2023 года. За медали боролись свыше 140 спортсменов из Брянской и Калужской областей.

Победители и призеры турнира получили награды, а также памятные подарки от Минспорта РФ и спонсоров.