Второй дом для переселенцев построят в Брянске

Второй дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Бежицком районе областного центра. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.

В этом году в Бежицком районе начнётся строительство второго дома для переселенцев из аварийного жилья. Пятиэтажка появится на улице Баумана, 17-19. Под дом запланирован земельный участок на 4 100 квадратных метров. Дом предварительно рассчитан на 100 квартир.

Сейчас специалисты готовят будущую строительную площадку и проект. После экспертизы его выставят на торги. Их планируют провести в марте этого года. Напомним, в Бежице строится пятиэтажка для переселенцев из аварийного жилья на 138 квартир по улице Её планируют закончить в этом году.