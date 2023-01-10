Второй дом для переселенцев построят в Брянске
Второй дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Бежицком районе областного центра. Об этом сообщили в Брянской городской администрации.
В этом году в Бежицком районе начнётся строительство второго дома для переселенцев из аварийного жилья. Пятиэтажка появится на улице Баумана, 17-19. Под дом запланирован земельный участок на 4 100 квадратных метров. Дом предварительно рассчитан на 100 квартир.
Сейчас специалисты готовят будущую строительную площадку и проект. После экспертизы его выставят на торги. Их планируют провести в марте этого года. Напомним, в Бежице строится пятиэтажка для переселенцев из аварийного жилья на 138 квартир по улице Её планируют закончить в этом году.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве