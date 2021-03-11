Выплаты брянским семьям с детьми будут начисляться по новым правилам

Минтруда обновит порядок начисления выплат семьям на детей от 3 до 7 лет в соответствии с указом президента.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, новый порядок предполагает, что размер выплаты, которые сейчас полагаются семьям, доход в которых на человека не дотягивает до прожиточного минимума региона проживания, будет зависеть от этого среднедушевого дохода и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. 75% будет полагаться, если среднемесячный доход на члена семьи сравняется с прожиточным минимумом, 100% — если останется меньше него даже с учетом выплаты, а 50% — если с учетом выплаты среднедушевой доход семьи превысит прожиточный минимум.

Одновременно Минтруда скорректирует перечень информации, которую будут вправе запрашивать органы соцзащиты при назначении выплаты. Однако основное требование останется неизменным — для семьи будет достаточным подать соответствующее заявление в МФЦ или в электронном виде.