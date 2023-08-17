Яму на улице Дуки в Брянске оградили после ЧП

Яму на улице Дуки в Брянске оградили после того, как туда в дождь провалилась девушка.

Прокуратура Советского района Брянска провела проверку инцидента с падением женщины в ям с водой. Так, специалисты АО «Газпром газораспределение Брянск» на пересечении улиц Дуки и 7-я Линия в областном центре занимаются реконструкцией газопровода. Место проведения они не оградили. 7 августа в дождь в яму с водой провалилась 20-летняя жительница города. Травм она не получила.

Прокуратура в адрес руководителя АО «Газпром газораспределение Брянск» внесла представление. Место проведения работ оградили.