Ярмарки живых цветов откроют в Брянске
Ярмарки живых цветов откроют в Брянске к 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На следующей неделе в Брянске начнут работать ярмарки по продаже живых цветов. к К Международному женскому дню купить тюльпаны и мимозы можно будет с 5 по 9 марта с 8 до 19 часов. Для ярмарок определены 40 мест:
Бежицкий район:
— ул. Почтовая, около домов №106-108,
— ул. Литейная, о/д №48/126,
— ул. Литейная, о/д №68/70,
— ул. Федюнинского, о/д №1,
— ул. 3 Интернационала, о/д №2 (около обувного магазина),
— ул. 3 Интернационала, о/д №17,
— ул. Ульянова, около дома №124,
— пересечение ул. Медведева о/д №5 и ул. Союзная,
— ул. Камозина, между домами №40 и №46,
— пер. ул. Куйбышева и III Интернационала, о/д №6;
Володарский район:
— ул. Пушкина, о/д №85,
— ул. Пушкина, о/д №12 (около театра кукол),
— ул. Пушкина, о/д №73 (остановка «Стадион им. Брянских партизан»),
— ул. Никитина, о/д №8,
— ул. Фосфоритная, о/д №19,
— ул. Тельмана, о/д №66/3,
— пер. ул. Никитина и ул. Мичурина, о/д №31–б;
Советский район:
— ул. Авиационная, о/д №5–в,
— ул. Авиационная, о/д №26–а,
— ул. Красноармейская, около дома №61, (привокзальная площадь автовокзала),
— ул. Красноармейская, о/д №76,
— ул. Красноармейская, о/д №31,
— пр-т Ленина, о/д №1,
— ул. Спартаковская, о/д №130,
— пр-т Ленина, около ТРЦ «Родина»,
— пр-т Ст. Димитрова, ост. «Областная больница» четная сторона,
— пр-т Ст. Димитрова, площадка между домами №61 и №57,
— ул. Дуки, о/д №33,
— ул. Ромашина, о/д №34,
— ул. Крахмалева, о/д №23, ост. «Улица Костычева»,
— ул. В. Сафроновой, о/д №75,
— ул. С. Перовской, о/д №48,
— пр-т Ленина, о/д №63,
— ост. «Курган Бессмертия» (четная сторона);
Фокинский район:
— пр-т Московский, о/д №106/4,
— пр-т Московский, о/д №30–а,
— пр-т Московский, о/д №5,
— пр-т Московский, напротив дома №154–б,
— ул. Дзержинского, о/д №3,
— пересечение ул. Полесской и ул. Шолохова.