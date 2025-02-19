Юная брянская фигуристка попала в Книгу рекордов России

Пятилетняя брянская фигуристка исполнила сложнейший элемент и попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Ольга Паршикова из Брянска в три года впервые вышла на лёд. За два года целеустремленной и талантливой девочке покорился мир фигурного катания. В этом сезоне Оля регулярно занимает призовые места по категории «Дебют».

Кроме того, пятилетняя спортсменка выучила сложнейший элемент – флажок с переводом в бильман. Её имя вошло в Книгу рекордов России.