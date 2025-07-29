Юные борцы встретились с бойцами «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В санатории «Жуковский» юные спортсмены брянской спортшколы по борьбе встретились с бойцами добровольческого отряда «БАРС-Брянск». Военнослужащие подготовили для ребят выставку артефактов времён Великой Отечественной войны, а также современного оружия и военной техники. Бойцы рассказали о службе в отряде.

Они также продемонстрировали детям оборудование, которое используется для разведки и боевых полетов беспилотников. Также речь шла о правилах поведения при атаке БПЛА.