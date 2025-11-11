Юные таланты из Дятьковского района завоевали семь наград всероссийского чемпионата

Юные таланты из Дятьковского района завоевали семь наград всероссийского чемпионате многожанрового искусства в Казани. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Казань прошёл III Всероссийский чемпионат многожанрового искусства на кубок первенства Приволжья «Сила поколения». Брянскую область успешно представили детский музыкальный театр «Бибигон», народный театр эстрадных миниатюр «Пери» и вокалистка Виктория Киселёва из Дятьковского района. Юные таланты завоевали семь дипломов лауреата 1 степени. А детский театр «Бибигон» получил специальный приз «За единство идеи в театральном творчестве».