Юный брянец Федя Симоненко снялся в клипе SHAMANа

Юный брянский герой Федя Симоненко снялся в новом клипе певца SHAMANа

В День космонавтики артист Ярослав Дронов SHAMAN выпустил клип на новую песню «Мы».

«Будущее России — это дети. Они и стали главными персонажами клипа «МЫ» — не выдуманные, а настоящие герои, несмотря на свой юный возраст, уже добившиеся феноменальных результатов», – написал певец на своей странице во Вконтакте.

В клипе снялся и брянец Федя Симоненко. Мальчик при нападении украинских диверсантов спас двух младшеклассниц, несмотря на рану. Накануне 10-летний уроженец Климовского района Брянской области получил медаль «За отвагу» из рук главы региона.

Также в клипе «Мы» снялись нападающий команды по следж-хоккею хоккейного клуба «Реванш», испытатель роботизированных бионических протезов отечественной компании «Моторика» 12-летний Тимур Ашуров и трёхкратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион Европы по шахматам, самый молодой международный мастер в истории нашей страны 14-летний Савва Ветохин.