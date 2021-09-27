За день в Брянске оштрафовали четырех безмасочников

В областном центре прошли очередные рейды.

27 сентября в Брянске прошли очередные рейды, направленные на выявление нарушителей масочного режима. Чиновники и полицейские поверили 58 магазинов, кафе, салонов красоты и торговых центов и выявили четырех нарушителей.

В Советском районе на нарушении попался заместитель управляющего магазином «Дикси по улице Бежицкой, в Бежицком – продавцы магазина «Антиквар 32» и магазина «Мегафон» по улице III Интернационала, в Володарском – продавец магазина «Продукты» по улице Кольцова. В Фокинском районе нарушений не выявили.

Рейды проходят в Брянске ежедневно. На минувшей неделе в ходе проверки 224 предприятий комиссия составила 20 протоколов.