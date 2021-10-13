Город32

Из-за COVID-19 в Брянской области ввели новые ограничения

2021, 13 октября 13:00 Общество
Из-за COVID-19 в Брянской области ввели новые ограничения
Источник фото

Пенсионеров отправили на самоизоляцию, спортивные соревнования для несовершеннолетних отменили.

На заседании оперативного штаба приняты новые ограничительные меры. В частности, запрещено проведение спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней для несовершеннолетних в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области.

Брянцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции могут не соблюдать те, кто переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад или прошел вакцинацию.

Работодателям предписано отправлять в неоплачиваемый отпуск непривитых сотрудников в возрасте старше 65 лет.

Ковидные ограничения в Брянской области возобновили 7 октября.

Читайте также
Чиновника из брянского транспортного департамента накажут за жалобу без ответа
13 октября 15:40
Чиновника из брянского транспортного департамента накажут за жалобу без ответа
За сутки от коронавируса умерли 12 брянцев
13 октября 12:00
За сутки от коронавируса умерли 12 брянцев
392 385 брянцев привились от коронавируса
13 октября 09:30
392 385 брянцев привились от коронавируса
Названы самые криминальные районы Брянска и области
12 октября 16:20
Названы самые криминальные районы Брянска и области

Новости регионов

13.10.2021 13:54
Хроники вируса
Как в регионе борются с распространением COVID-19? Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом остаётся темой №1 как в областной повестке, так и в масштабах всей страны. На прошлой неделе в Смоленске в режиме видеоконференцсвязи прошло заседание оперштаба по коронавирусу с участием руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, представителей силового блока, иных заинтересованных структур. О ситуации в субъекте
13.10.2021 13:51
А у нас идёт концерт!
В Смоленской области появится больше виртуальных концертных залов. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Мюзиклы, театральные постановки, спектакли, фестивали… – это далеко не полный перечень мероприятий, которые  можно посмотреть в таком зале. Оснащение мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом позволяет создать для зрителей  своеобразный «эффект присутствия» и даёт возможность
13.10.2021 13:49
Ларьки – только по схеме
Ларьки, павильоны и палатки стали неотъемлемой частью современного облика Смоленска. Правда, к сожалению, не все эти точки работают на легальных основаниях.  Вопрос размещения нестационарных торговых объектов, установленных незаконно, стал ключевым в рамках совещания, которое прошло в администрации региона  в формате видеоконференцсвязи. В обсуждении приняли участие губернатор  Алексей Островский, профильные вице-губернаторы и начальники департаментов, а также
13.10.2021 11:29
В октябре на МЖД проведут внеплановые рейды на переездах
В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах в октябре сотрудники МЖД и представители ГИБДД усилят профилактическую работу с водителями. Особое внимание будет уделено переездам с невысоким автотрафиком. По статистике, с начала года более 90% ДТП на переездах в границах МЖД произошло на малоинтенсивных участках (до 1200 автомобилей в сутки). Всего с начала 2021 года на
11.10.2021 09:59
Более 140 уроков безопасности провели смоленские железнодорожники во время акции «Безопасную железную дорогу – детям!»
Смоленские железнодорожники подвели итоги акции «Безопасную железную дорогу – детям!», которая проходила на Московской железной дороге с 1 сентября по 1 октября и была направлена на предотвращение несчастных случаев с подростками на объектах железнодорожной инфраструктуры. В течение первого месяца учебного года железнодорожники провели 145 лекций, бесед, уроков безопасности, в которых приняли участие более 3 тыс.
10.10.2021 14:00
В Сафоновском районе горел цех по производству древесного угля
10 октября, в третьем часу ночи рабочий одного из производств в деревне Иваники Сафоновского района производил обход территории и увидел, что из цеха по производству древесного угля, расположенного по соседству, идет дым. Мужчина позвонил и сообщил о происходящем работникам злосчастного производства, которые проживали в соседней деревне. Рабочие приехали, открыли цех и обнаружили, что внутри происходит

Актуальные темы

Происшествия
19-летний водитель и 15-летний пассажир Chevrolet погибли в ДТП под Трубчевском
Общество
В Брянской области пациентов с COVID-19 лечат на дому
Общество
В Брянской области возобновили ковидные ограничения
Общество
Из-за COVID-19 в Брянской области ввели новые ограничения
Общество
Число заболевших COVID-19 брянцев продолжает расти

Новости партнёров

О проблемах и пути решения незаконных смс-рассылок
О проблемах и пути решения незаконных смс-рассылок

О проблемах и пути решения незаконных смс-рассылок ответила заместитель руководителя управления ФАС России по Брянской области Новикова Наталья Александровна

«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»
«Ростелеком» запустил в Брянске уникальный образовательный проект «IT-семья»

«Ростелеком» совместно с детским технопарком «Кванториум» дал старт новому образовательному проекту «IT-семья» в Брянске. Эти курсы предполагают командное обучение интернет-грамотности представителей старшего поколения вместе с их внуками. Открытие проекта состоялось на площадке «Кванториума» 12 октября.

Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области составила 1,55 млн тонн в январе-сентябре

По оперативной информации, в январе-сентябре 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,55 млн тонн, что на 17,5% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: Обеспечение информационной безопасности – важная задача для энергетиков
Игорь Маковский: Обеспечение информационной безопасности – важная задача для энергетиков

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 6-8 октября 2021 года на базе «Смоленскэнерго» проводились учебно-методические сборы, на которых обсуждались современные вызовы и актуальные угрозы в области информационных технологий.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».