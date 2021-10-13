Из-за COVID-19 в Брянской области ввели новые ограничения
Пенсионеров отправили на самоизоляцию, спортивные соревнования для несовершеннолетних отменили.
На заседании оперативного штаба приняты новые ограничительные меры. В частности, запрещено проведение спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней для несовершеннолетних в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий Брянской области.
Брянцев старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции могут не соблюдать те, кто переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад или прошел вакцинацию.
Работодателям предписано отправлять в неоплачиваемый отпуск непривитых сотрудников в возрасте старше 65 лет.
Ковидные ограничения в Брянской области возобновили 7 октября.
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