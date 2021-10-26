За неделю в Брянске оштрафовали 49 нарушителей масочного режима
Комиссия обследовала 412 предприятий.
На минувшей неделе в Брянске провели 412 рейдов, направленных на выявление нарушителей масочного режима. В проверках участвовали представители городского отдела торговли, районных администраций и полицейские. Административные протоколы составили в отношении 49 человек.
В выходные на глаза проверяющим попались 18 нарушителей: по пять – в Советском и Фокинском районах, по четыре – в Бежицком и Володарском.
Проверки, сообщает мэрия, в Брянске проходят ежедневно.
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