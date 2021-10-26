За неделю в Брянске оштрафовали 49 нарушителей масочного режима

Комиссия обследовала 412 предприятий.

На минувшей неделе в Брянске провели 412 рейдов, направленных на выявление нарушителей масочного режима. В проверках участвовали представители городского отдела торговли, районных администраций и полицейские. Административные протоколы составили в отношении 49 человек.

В выходные на глаза проверяющим попались 18 нарушителей: по пять – в Советском и Фокинском районах, по четыре – в Бежицком и Володарском.

Проверки, сообщает мэрия, в Брянске проходят ежедневно.