За взятку размером 500 тысяч рублей осудят брянского полицейского

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Брянской области, закончено расследование уголовного дела по обвинению старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД в городе Брянске.

По словам сотрудников ведомства, 27 мая 2021 года обвиняемый получил взятку от генерального директора коммерческой организации.

500 тысяч рублей полицейский взял за то, что закроет глаза на правонарушения и не будет участвовать в проведении проверки фирмы.

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере направили в суд.