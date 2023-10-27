Замдиректора Брянского «Народное творчество» погибла

В региональном департаменте культуры сообщили о гибели замдиректора Брянского «Народное творчество» Оксаны Ястребовой.

26 октября трагически погибла заместителя директора Брянского областного методического центра «Народное творчество» Оксаны Ястребовой. Её коллеги и друзья сообщают, что произошло ДТП.

С 1990 года Оксана Ястребова преподавала в Брасовской детской музыкальной школе, а затем работала начальником отдела культуры, молодежи и спорта администрации Брасовского района. В должность замдиректора центра «Народное творчество» она вступила в 2018 году. .

Коллеги ценили ее за профессионализм, самоотверженное отношение к работе и помощь молодым сотрудникам. В ведомстве выразили соболезнования родным Оксаны Ястребовой.