Завод «Снежеть» отметил 45-летний юбилей

Завод «Снежеть» отметил 45-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь 45-летия со дня образования акционерного общества «Завод «Снежеть». в зале собрались сотрудники предприятия и ветераны. Работников от имени губернатор Брянской области Александра Богомаза поздравил его заместитель Денис Амеличев.

«Завод растет и модернизируется. Расширяется номенклатура изделий, увеличивается количество заказчиков. Сегодня — это уже более 700 различных предприятий, которые работают в различных отраслях. Благодарю вас за ответственный труд, воплощение передовых идей, разработку и внедрение новых образцов продукции. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и энергии», – подчеркнул Денис Амеличев.

Отличившимся сотрудникам и ветеранам предприятия почётные гости вручили награды.