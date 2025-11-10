Город32

Завод «Снежеть» отметил 45-летний юбилей

2025, 10 ноября 14:18 Общество
Завод «Снежеть» отметил 45-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

В Брянской области прошло торжественное мероприятие в честь 45-летия со дня образования акционерного общества «Завод «Снежеть». в зале собрались сотрудники предприятия и ветераны. Работников от имени губернатор Брянской области Александра Богомаза поздравил его заместитель Денис Амеличев. 

«Завод растет и модернизируется. Расширяется номенклатура изделий, увеличивается количество заказчиков. Сегодня — это уже более 700 различных предприятий, которые работают в различных отраслях. Благодарю вас за ответственный труд, воплощение передовых идей, разработку и внедрение новых образцов продукции. Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и энергии», – подчеркнул Денис Амеличев.

Отличившимся сотрудникам и ветеранам предприятия почётные гости вручили  награды.

