Захар Прилепин ответит на вопросы брянцев

Встреча состоится в концертном зале «Дружба».

29 июня в Брянск приедет писатель, филолог, публицист, политический и общественный деятель Захар Прилепин.

Автора бестселлеров и лауреат литературных премий, включая премию «Национальный бестселлер», примет участие в пресс-конференции, которая начнется в 12.00 в отеле «Мегаполис» на проспекте Станке Димитрова.

В 15.00 в концертном зале «Дружба» по улице Калинина Захар Прилепин встретится с молодежью и творческой интеллигенцией города. Встреча пройдет в формате живого общения.