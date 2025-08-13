Жилищный беспредел: как власти бросают людей на произвол судьбы

Попробуй разобраться в законах ЖКХ – голова кругом идет. А когда те, кто должен помогать, начинают водить за нос, то вообще караул. Вот такая история приключилась с жильцами дома на Набережной, 9 в Брянске.

Игра в поддавки

Март этого года. На подъезде обычной двухэтажки висит объявление от МУП «Жилспецсервис»: мол, теперь сами договаривайтесь с газовиками, а то газ отрубим. Люди подумали — все, управляшка от нас отказывается. И оказались не правы.

А фокус в том, что отказались от них еще в 2019-м! С тех пор дом вообще без управления. Но жильцы в недоумении — никто их официально не уведомлял, собрания они не проводили.

«Подделка протоколов собраний — это классика жанра, — объясняет юрист по ЖКХ Екатерина Машкова. — Только докажешь через суд, что документ липовый, как тут же появляется новая подделка».

Чиновничья карусель

По Жилищному кодексу все просто: если управление не работает, местная власть должна через конкурс найти УК. Жилинспекция это подтвердила и отправила людей к чиновникам. Те поначалу уговаривали жителей взять дом на себя. От такого «счастья» жители отказались. Но 28 марта заявление-таки приняли.

И 7 июля дому наконец назначили УК — ООО «Управляющая организация высокие стандарты качества – Брянск». Радовались недолго.

Высокие стандарты недоступности

28 июля газовики прислали ультиматум: договора нет, через 20 дней газ отключат. Заключать договор должна новая УК. Но выявилась проблема: этой УК как бы… не существует. Телефоны молчат, соцсети заброшены, сайта нет. Офис найти невозможно.

Лицензию эта контора получила в Смоленской области в апреле — за три месяца до назначения в Брянске. Как чиновники с такой фирмой договор заключали – загадка.

Администрация на просьбы о помощи отвечает: мол, не их это дело.

Остается надеяться только на прокуратуру – туда люди уже обратились.

Источник – сайт АиФ-Брянск