Житель Володарского района угрожал взорвать квартиру соседки

Инцидент произошел в доме по улице Димитрова города Брянска.

К жительнице дома пришел 59-летний сосед, который был недоволен шумом от ремонта в ее квартире. Между ними возникла ссора. Уходя, мужчина пригрозил взорвать женщину с ее ремонтом, если шум не прекратится.

Хозяйка угрозу приняла серьезно и позвонила в службу спасения.

Вскоре на сообщение об акте терроризма приехали сотрудники правоохранительных органов. Квартиру «террориста» обыскали, взрывчатых веществ не нашли.

Как рассказывают сотрудники областного УМВД, неосмотрительные действия мужчины подвергли его уголовному преследованию.

По факту бытового конфликта проводятся проверки.